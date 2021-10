Il nuovo sindaco dei ragazzi di Maccagno è Davide Cappai

Nella mattinata di oggi, martedì 19 ottobre 2021, è stato proclamato il sindaco dei Ragazzi, che resterà in carica per l’anno scolastico 2021/2022.

Come d’abitudine, protagonista è stata la classe V° della Scuola Primaria, quest’anno guidato dalla maestra Ines Antoninetti. Dopo che nella giornata di ieri, prima delle elezioni che hanno coinvolto tutte le classi, la presentazione di candidati e programmi. Un lavoro certosino, che ha strappato ampi consensi all’Assessore ai Servizi Scolastici Elisabetta Cornolò, presente all’iniziativa. “Un grande lavoro di squadra ottimamente guidato dalla loro insegnante, un ottimo viatico per un lavoro di gruppo importante e destinato a durare un anno intero.

Poi, stamane, la proclamazione. Alla presenza del sindaco Fabio Passera e della Dirigente Scolastica Chiara Grazia Galazzetti, è stato svelato il nome del Sindaco dei Ragazzi, che resterà in carica per l’anno scolastico 2021/2022.

Il nuovo “Sindaco baby” sarà Davide Cappai, risultato il più votato tra i candidati. Faranno parte del Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R.) anche Marco Fiorot, Rebecca Caria, Filippo Coppi, Yusuf Gulec, El Arbaoui Mohssin, Camilla Mombelli e Emanuele Morabito. La novità di quest’anno, il coinvolgimento dell’intera classe, con la nomina di Consultori per i tre Municipi del Comune.

«Ancora una giornata di grande partecipazione» secondo le parole del Sindaco. «La Scuola Primaria si conferma fucina di ottime iniziative, anche se ci ho tenuto a ricordare come il C.C.R. non sia un gioco. Giunti alla sesta edizione del nostro Consiglio Comunale dei Ragazzi, possiamo ben dire che abbiamo imparato a porre grandi aspettative in questo organismo. Vedere il mondo con gli occhi dei più giovani è spesso una grande lezione, soprattutto per chi è abituato a ragionare secondo criteri oramai consolidati. Anche quest’anni mi aspetto suggerimenti importanti e motivi di riflessione su quanto stiamo facendo», conclude Fabio Passera.