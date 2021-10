Traffico in tilt sull’A8 per un incidente nel tratto di Legnano

Code di 8 chilometri tra il bivio A8-A36 Pedemontana e Legnano per un incidente accaduto alle 17.40 di oggi, martedì 26 ottobre. Tre le persone coinvolte nell’impatto: tre uomini di 33, 32 e 82 anni.

Lunghe le code che, com’è visibile nell’immagine tratta dalle telecamere di Autostrade per l’Italia, si sono create in particolar modo in direzione Milano. A portare le prime cure ai tre uomini sono state la Croce Rossa di Legnano e la Sos Uboldo. Entrambe, intervenute sul posto in codice rosso, hanno condotto i feriti in codice giallo al pronto soccorso.

Alle 18.57 la viabilità non era ancora tornata alla normalità. L’incidente è stato rilevato dalla Polizia Stradale di Noate Milanese: i poliziotti durante le operazioni di soccorso hanno gestito il traffico.