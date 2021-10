Trenord dice che i suoi dipendenti senza Green pass sono solo 55

In Trenord la percentuale di lavoratori senza Green pass sarebbe dell’1,3%.

Il dato è stato erogato – indirettamente – dalla stessa Trenord che dice: «Se i dati saranno confermati anche domani non si registreranno ripercussioni sulla circolazione ferroviaria»

Il dato divulgato dall’azienda è questo: sono 55 i lavoratori di Trenord – di cui 37 tra macchinisti e capitreno – che hanno comunicato di non possedere il Green pass e che quindi domani 15 ottobre non si presenteranno in servizio. Considerando che i dipendenti sono 4300, l’incidenza è appunto intorno all’1,3%.

L’azienda da lunedì 11 ottobre, secondo quanto previsto dalle disposizioni governative, ha chiesto ai dipendenti di segnalare l’indisponibilità della Certificazione verde per consentire l’organizzazione del servizio.

Trenord dice anche che “non si registrano a ora incrementi di assenze per malattia”.

L’azienda è intervenuta anche a fronte delle pressioni per avereun quadro complessivo della questione, a fronte degli interrogativi che l’entrata dell’obbligo di Green pass dal 15 ottobre potrebbe avere sui servizi di trasporto. Trenord non prevede a questo punto un impatto sui servizi e precisa che “attraverso il sito e l’App comunicherà in tempo reale eventuali modifiche alla circolazione”.

Per agevolare i lavoratori e garantire una corsia preferenziale ai dipendenti che intendono avvalersi di tamponi rapidi antigenici per ottenere il Green pass, Trenord ha stipulato convenzioni con l’IRCCS Istituto Auxologico e con l’IRCCS Ospedale San Raffaele.