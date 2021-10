Una fiaccolata con il candidato

Tra le tante iniziative di questo ballottaggio per il candidato sindaco del centrodestra Matteo Bianchi quella della sera del 12 ottobre una delle più “scenografiche” e simboliche.

Bianchi è infatti partito in fiaccolata con una trentina di donne della sua coalizione, per percorrere di sera alcune delle zone del centro dove le rappresentanti del sesso femminile si sentono più a disagio: da piazza XX Settembre a via Morosini, da Via Milano a via Como, da via Dandolo.

«Una passeggiata composta e civile – ha commentato Barbara Bison, capolista Lega, che era in prima fila insieme a Francesca Brianza e ad altre rappresentanti del centro destra varesino – La facciamo con una fiaccola in mano che rappresenta siamo stanche di avere paura a girare, lo facciamo per i nostri figli che presto avranno voglia di uscire come abbiamo voluto farlo noi quando avevamo la loro età»