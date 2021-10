A Varese una cerimonia in onore dei caduti delle Guerre Risorgimentali

Si è tenuta nella mattinata di domenica 31 ottobre al Cimitero di Giubiano di Varese il tradizionale appuntamento dell’associazione “Varese per l’Italia 26 maggio 1859”, per commemorare i Caduti delle Guerre Risorgimentali.

Il presidente del sodalizio garibaldino Luigi Barion ha brevemente ricordato le tappe che hanno portato all’unità d’Italia, davanti ad una rappresentanza di cittadini e di associazioni combattentistiche d’arma, della Croce Rossa Italiana e delle crocerossine e del Gruppo Tre Leoni in divisa storica dei Cacciatori della Alpi.

Barion ha ricordato come proprio in questi giorni ricorra il centesimo anniversario dalla sepoltura del Milite Ignoto presso l’Altare della Patria a Roma, in rappresentanza di tutti i caduti e i dispersi in guerra italiani.

Il vicesindaco del Comune di Varese Ivana Perusin, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, ha rimarcato l’importanza dei valori risorgimentali, validi tutt’oggi.

Il corteo ha infine reso omaggio alla tomba dell’avvocato Giovanni Valcavi, primo presidente dell’associazione, in presenza della dottoressa Paola Bassani Valcavi, madrina del sodalizio e vedova del compianto avv. Valcavi.