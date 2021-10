Venti pazienti Covid all’ospedale di Varese, sei sono in terapia intensiva

Leggero incremento di pazienti Covid nell’hub dell’ospedale di Circolo a Varese, ma diminuiscono i degenti più gravi in terapia intensiva. Tredici persone sono in attesa dell’esito del tampone ( che viene effettuato sempre prima di un ricovero)

Nell’ultima settimana, l’Asst Sette Laghi ha registrato un sensibile aumento passando da 14 positivi a 20. Numeri sempre molto contenuti. Nella giornata di ieri, però, nessun caso si è presentato nei tre pronto soccorso aziendali mentre sono state dimesse due persone.

In terapia intensiva sono 6 i pazienti ( ricordiamo che l’ospedale di Varese risponde alla domanda di tutta la Lombardia), mentre due sono le Cpap che vengono utilizzate per assistere nella respirazione. Due le donne in gravidanza nel reparto di ostetricia al Del Ponte.

Attualmente, ricoverate nei diversi presidi aziendali ci sono 825 persone per patologie non legate al Covid.

Da inizio ottobre, gli accessi in pronto soccorso al Circolo superano sempre i 130, con il passo raggiunto il primo ottobre quando si sono registrati 165 persone.