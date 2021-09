Nuovo calo di pazienti Covid in ospedale a Varese, anche in terapia intensiva

Dati in calo all’Asst Sette Laghi che, nell’ultima settimana, ha registrato un nuovo miglioramento. Ieri sera erano 14 i pazienti Covid, oltre a 9 persone in attesa dell’esito del tampone, contro i 20 positivi e 7 in osservazione di una settimana fa.

Cala la pressione anche nella terapia intensiva dedicata al Covid, aperta nell’agosto scorso e, da allora, sempre rimasta piena fino ai giorni scorsi quando i pazienti ( provenienti da tutta la Lombardia) sono scesi a 5 di cui uno in osservazione ( contro i 9 del 20 settembre). Rimane ancora un degente assistito con il casco Cpap. Tutte le persone sono ricoverate al Circolo ad esclusione di una donna positiva attualmente in ostetricia al Del Ponte.

Anomalo accesso di sintomatologie sospette ieri in pronto soccorso a Varese dove si sono presentate ben 7 persone ( contro una media variabile tra 1 e 4), quasi tutte, però, rinviate al domicilio. Ieri, infatti, c’è stato un ricovero per Covid a fronte di due dimissioni