Il liceo classico di Varese intitola il nuovo laboratorio artistico all’ex cairolino Roberto Maroni

Un’amicizia nata in un ambiente istituzionale ma che è andata consolidandosi nel tempo, crescendo in stima reciproca e rispetto. È il legame che univa Roberto Maroni ad Alfredo Ambrosetti, un rapporto iniziato durante il forum economico di Cernobbio, ideato da Ambrosetti e che da 50 anni che vede statisti, economisti e premi Nobel confrontarsi sui grandi temi dello sviluppo e della crescita.

« Era intervenuto come Ministro – ricorda il Cavaliere del Lavoro – Mi colpì subito il suo atteggiamento schietto, concreto, equo. È stato ministro dell’Interno e poi del lavoro e del welfare. Ha lavorato sempre nell’interesse dello Stato e degli italiani. Era un uomo di partito ma, quando rappresentava le istituzioni, lo faceva con il massimo rispetto di tutti».

L’uomo, intelligente, concreto, equo e tollerante, aveva colpito moltissimo il cavalier Ambrosetti, abituato a statisti e politici di ogni parte del mondo: « Siamo sempre rimasti amici anche dopo la malattia. Sono grato per questo rapporto che ci legava e per l’esempio che ha dato al paese».

Tanta stima si è voluta concretizzare anche nel liceo che entrambi avevano frequento in gioventù: al Cairoli ha fatto una cospicua donazione per ricordare lo studente Maroni, uomo politico ma anche artista.

(nella foto il Cavalier Ambrosetti con la moglie Lella)

« A nome del Consiglio d’Istituto – spiega la dirigente del Cairoli Elisabetta Rossi – mi sembra doveroso formulare un caloroso ringraziamento al Cavaliere Alfredo Ambrosetti, che da tempo sostiene il nostro Liceo come benefattore, con borse di studio a sostegno dei percorsi universitari di numerosi studenti. In particolare, abbiamo ricevuto dal Cavalier Ambrosetti una cospicua donazione (€ 10.000) in ricordo del compianto Onorevole Roberto Maroni. Questo fondo sarà investito, in accordo con i famigliari di Maroni, per attrezzare lo spazio sopra la storica palestra con strumentazioni tecnologiche destinate al laboratorio corale e teatrale del Liceo, in ricordo della passione che legava l’onorevole Maroni alla musica e ai giovani».

L’ex palestrina è posta al piano superiore dell’impianto sportivo di via XXV Aprile. È un locale ristrutturato dal precedente dirigente Consolo e che, magari, in futuro potrà essere aperto al pubblico se il Comune di Varese, proprietario dello stabile, vorrà completare con un complesso l’intervento di messa a norma.

Il laboratorio accoglierà gli studenti del teatro, quelli del coro e i ragazzi appassionati di arte. Gli acquisti sono stati fatti: si attende l’arrivo della strumentazione per poter avviare le attività: « Durante quest’anno scolastico gli studenti potranno già usufruire del nuovo laboratorio dedicato a Roberto Maroni».

Una dedica che Alfredo Ambrosetti sente doverosa: « Vorrei anche incontrare i figli di Roberto Maroni per poter esprimere la mia gratitudine per quell’amicizia».