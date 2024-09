Omaggio a Mina: all’auditorio Sant’Ambrogio la Band OltreMina

Appuntamento per sabato 5 ottobre: “Un omaggio, non solo un tributo alla grande cantante Anna Maria Mazzini

Questo omaggio a Mina è veramente un omaggio, non solo un tributo alla grande cantante Anna Maria Mazzini. Una voce straordinaria, molto conosciuta e con numeri notevoli in termini di dischi venduti. Lei stessa ha fatto tributi ad altri cantanti italiani: da Adriano Celentano, passando per Battisti e Cocciante. Lei è unica, enigmatica e discreta. La sua voce parla alle anime di tutti noi e non ha bisogno di presentazioni.

Partendo dagli anni ’60 e omaggiando il grande Battisti, con il quale ha collaborato molto raggiungendo risultati di assoluto rilievo, nella serata del 5 ottobre 2024 le fatiche della cantante saranno affidate alla band OltreMina.

Nato dal desiderio di cinque musicisti-amici con numerose collaborazioni ed esperienze musicali alle spalle, il gruppo esegue brani di vario tipo spaziando tra molti generi. La decisione di dare vita a un concerto interamente dedicato a Mina è il risultato del duro lavoro di professionisti con esperienza pluriennale.

L’intento del 5 ottobre 2024 all’Auditorium San Giovanni Bosco è proprio quello di omaggiare la grande artista con una scaletta che ripercorre tutta la carriera di colei che è indubbiamente la più grande interprete femminile della musica leggera e pop italiana.

Il concerto spazia dai primi grandi brani dell’artista fino ai più moderni degli ultimi anni e successi internazionali.

Le esecuzioni degli OltreMina sono state già riprodotte numerose volte, sempre con grande successo, sia in concerto davanti a platee con pubblico seduto che in situazioni più conviviali di cene-concerto, ispirandosi a quello che Mina faceva negli anni Sessanta nei famosissimi locali alla moda, davvero prestigiosi e rinomati, primo tra tutti la “Bussola” in Versilia, in cui Mina si esibì per la prima volta diciottenne nel 1958 e per l’ultima volta in pubblico nel 1978.

La band OltreMina è formata da :

• Daniele Radice al basso

• Agostino Barbieri al pianoforte (e cura degli arrangiamenti)

• Max Piro alle chitarre

• Pietro Chisesi alla batteria

• Mary Venneri alla voce

Dunque vi aspettiamo numerosi all’Auditorium San Giovanni Bosco in via Lazzaro Papi 7 a Varese, nel quartiere di Sant’Ambrogio.