Al via la Maratona di New York

Dopo lo stop dettato dalla pandemia, domenica 7 novembre ritorna la Maratona di New York. 42 chilometri e 195 metri lungo le strade della Grande Mela per la corsa più famosa del mondo. 33mila i partecipanti attesi a questa edizione, molti meno rispetto agli anni scorsi, soprattutto a causa dell’assenza della maggior parte degli atleti provenienti dall’Europa, bloccati dalle restrizioni anti-Covid. Alla partenza ci saranno comunque un centinaio di italiani residenti negli Stati Uniti o in possesso di permessi speciali, e tra di loro ci sarà anche qualche atleta della Provincia di Varese.

Giunta alla sua cinquantesima edizione, la Maratona di New York 2021 è stata paragonata dagli organizzatori all’edizione del 2001 (tenuta appena due mesi dopo l’attentato delle Torri Gemelle) in quanto simbolo di ripartenza e di voglia di ritorno alla normalità.

Il programma

Il via sarà alle 8 del mattino. I primi a partire saranno gli atleti in sedia a rotelle e con particolari disabilità. Partiranno poi le atlete professionisti e 25 minuti dopo gli atleti professionisti. A chiudere saranno gli amatori divisi in cinque ondate dalle 9.10 alle 12.

Come da tradizione, la maratona anche quest’anno comincerà da Fort Wadsworth a Staten Island. Dopo i primi chilometri, i corridori attraverseranno il ponte di Verrazzano, chiuso al traffico per l’occasione, e raggiungeranno Brooklyn. Il percorso della maratona attraverserà tutti i cinque grandi distretti della città e per poi chiudersi a Central Park.