Bastonate ad uno sconosciuto e un etto di hashish in tasca, in manette un 20enne a Olgiate Olona

Prende a bastonate un uomo senza alcun motivo e quando i Carabinieri lo fermano gli trovano addosso un panetto di hashish da 100 grammi e una dose di cocaina. È finita in carcere la notte folle di un ragazzo di 20 anni, tunisino e senza fissa dimora arrestato a Olgiate Olona dopo che la vittima delle bastonate è riuscita a chiamare il 112.

Secondo quanto ricostruito dai militari del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Busto Arsizio, intervenuti dopo la chiamata della vittima, il giovane si aggirava con fare sospetto nella zona dei garage di un condominio del paese, senza avere un motivo per stare lì. Ad un certo punto un residente del palazzo torna a casa e lo trova armato di un bastone che ha poi utilizzato per picchiarlo. Per la vittima si è anche reso necessario un passaggio in Pronto Soccorso per le lesioni riportate.

All’arrivo dei Carabinieri il 20enne ha tentato una fuga ma dopo poco è stato acciuffato dai militari che durante la perquisizione hanno anche trovato la droga. Il giovane è stato processato con rito direttissimo questa mattina a Busto Arsizio, il suo arresto è stato convalidato ed è stata disposta la custodia cautelare in carcere.