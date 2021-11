Carte di credito: cosa sono e perché averne una

Le carte di pagamento moderne si distinguono essenzialmente in tre tipologie ben differenti:

Carte di debito-

Carteprepagate (con o senza IBAN)

Carte di credito

Queste ultime, non attingono, come le prime due, a fondi già presenti (sulla carta stessa o sul conto a esse collegato), ma tramite una linea creditizia (da cui il nome di “carte di credito”) permettono di disporre di liquidità che l’istituto finanziario (può essere una banca o altro genere di società operante nel settore) “anticipa” al titolare della carta, il quale poi retrocederà le somme imprestate secondo diverse modalità stabilite dall’istituto (tutte assieme o ratealmente come nelle carte di credito “revolving”).

Esistono moltissime proposte commerciali con caratteristiche ognuna diversa riguardo all’offerta oggi disponibile sul mercato nel segmento delle carte di credito.

Per una panoramica generale e aggiornata su questi utilissimi strumenti, consulta questo pratico sito sulle Carte di credito facendo click collegamento ipertestuale testé evidenziato.

Quale carta scegliere?

Ogni carta ha i suoi pro e i suoi contro. Qualcuna più degli uni, altre più dei secondi, certe altre ancora presentano un equilibrato bilanciamento tra i due fattori; dovresti chiederti quali sono le tue necessità specifiche per poter scegliere con oculatezza tra le diverse disponibili. Noi non le conosciamo nel dettaglio, ma possiamo suggerirti di valutarne alcune che ci paiono interessanti, a nostro avviso, come la carta di credito seguente: carta di credito Nexi Crédit Agricole

Perché usare una carta di credito invece di una prepagata: lista dei vantaggi

Ma, potrà dir qualcuno, perché dovrei richiedere una carta di credito quando posso saldare i miei acquisti, siano essi stati effettuati sia online che nei negozi fisici, con una carta prepagata? Non sarei più sicuro?

È, quella appena riportata, una convinzione abbastanza diffusa, ma errata, intorno alle carte di credito e al grado di sicurezza che sono in grado di garantire. Superiore, in un certo ambito, a quello delle carte prepagate. Vediamo perché.

1) – Sono utilizzabili a livello globale, senza problemi di accettazione, sia in Italia che in Europa che in tutto il resto del mondo.

Infatti, a differenza di molte carte di debito (come anche di alcune prepagate) operanti su circuiti esclusivamente nazionali (come quello di pagobancomat), e quindi inservibili all’estero, non appena varcati i confini, le carte di credito, che si appoggiano a colossi delle transazioni finanziarie come Visa e Mastercard, continueranno a operare senza problemi sia in terra Italica che straniera.

2) – In caso di operazioni, come il noleggio di autovetture, in cui venga richiesta una garanzia al momento della consegna del veicolo (che sarà rimborsata al momento della successiva riconsegna della macchina), i superiori limiti di spesa di una carta di credito, (innalzabili su richiesta), consentono di non sforare il tetto mensile e di poter continuare a utilizzare la carta durante tutto il resto della mensilità. Senza contare che non di rado, specie all’estero, le società di autonoleggio accettano solo carte di credito per usufruire dei loro servizi.

3) – Opportunità frequenti di accesso a campagne di sconto e promozionali.

4) – Presenza di programmi di rimborso parziale delle spese effettuate con carta di credito (in inglese noto come “cashback”). In percentuali variabili, solitamente intorno al 4%.

5) Maggior tutela del titolare della carta di credito, rispetto a quello di una carta di debito o prepagata, in caso di operazioni fraudolente. Tipicamente, in genere, essendo i soldi, in quel caso, non una somma depositata dal cliente sul suo conto, ma “anticipata” dall’istituto, le banche si dimostrano molto più veloci e proattive nel bloccare i tentativi di frode, arrivando anche, in non pochi casi, a riuscire a bloccare gli utilizzi non autorizzati ancora prima che qualsiasi addebito possa andare a buon fine.

Precauzioni più comuni per un utilizzo in sicurezza delle carte di credito

1) – Tenere sott’occhio le spese mensili. Dovendo restituire le somme prestate, occorre evitare di “farsi prendere la mano” eccedendo oltre i limiti della disponibilità di danaro che si prevede di avere mensilmente ad una certa data. (Per esempio, se hai uno stipendio di 10.000 euro al mese, non sarebbe saggio spenderne 20.000, ammesso di avere limiti di spesa tanto elevati).

2) – Custodire con cura i codici segreti

La stessa diligenza che si ha nel caso dell’utilizzo di una carta di debito o prepagata, si deve avere, né più né meno anche nel caso di una carta di credito. Proteggete i PIN per pagamenti in rete e negli esercizi commerciali tramite terminale POS, come per i prelievi di danaro contante agli sportelli automatici ATM, come pure il CVV2 (per le carte su circuito Visa, CVC2 per quelle operanti su circuito Mastercard).

Tenere sempre a portata di mano il numero per il blocco della carta in caso di necessità, così da ridurre al minimo i disagi, velocizzando le procedure di riemissione e sostituzione.