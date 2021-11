Il Ristorante La Madonnina di Cantello è stato luogo del tradizionale appuntamento della Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese con i suoi sostenitori.

Galleria fotografica Cena d’autunno per la Croce Rossa di Varese 4 di 15

Strepitoso successo sia alla cena sia alla tradizionale estrazione dei premi, offerti dai numerosi sponsor, a cui hanno partecipato oltre 100 persone. Il ricavato della serata sarà destinato all’acquisto di un pulmino per le attività del comitato.

Lo scorso anno, non potendo organizzare la cena a causa delle restrizioni dovute al COVID-19, Croce Rossa aveva consegnato a domicilio la cena. Quest’anno finalmente è stato possibile ritornare alla “normalità” gustando insieme la ricca cena di autunno accompagnata da un piacevole sottofondo musicale.

Il presidente del Comitato cittadino della Croce Rossa Italiana, dott. Angelo Bianchi, ha colto l’occasione per ringraziare tutti coloro che in questi due anni hanno sostenuto, sotto varie forme, le attività di Croce Rossa. Nel contempo ha ringraziato anche tutti i volontari del Comitato (oltre 900) che in questi due anni di pandemia si sono prodigati a favore della cittadinanza e di tutti coloro che aveva bisogno.

La cena si è felicemente conclusa con il taglio della torta a forma di croce rossa, preparata dalla cucina del ristorante.