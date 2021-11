Coda di 3 chilometri in A8 per un incidente tra Busto Arsizio e Castellanza

Mattina complicata per i pendolari e per i viaggiatori diretti a Milano sull’Autolaghi. A causa di un incidente avvenuto al chilometro 18 tra Busto Arsizio e Castellanza, si è formata una coda che secondo le Autostrade è arrivata a misurare circa 3 chilometri in direzione Sud. (foto di repertorio)

Nell’incidente – avvenuto poco prima delle 8 di martedì 16 novembre – sarebbe rimasto coinvolto anche un mezzo pesante; fortunatamente non si contano feriti gravi, anche se una donna di 57 anni è stata soccorsa dai sanitari accorsi sul posto.