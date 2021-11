A Cugliate Fabiasco chiude per lavori la strada provinciale che porta a Cunardo

Lo annuncia l’amministrazione comunale sulla sua pagina Facebook. La strada provinciale che da Cugliate porta a Cunardo verrà chiusa a partire dalla mattina di lunedì 22 novembre all’altezza dell’incrocio semaforico fra via Torino e via Taverna.

Per andare a Cunardo e al centro per la raccolta dei rifiuti, i cugliatesi dovranno così passare dalla statale ss233, arrivare alla rotonda di Ghirla e imboccare in alternativa o il rettilineo (strada provinciale 43) in direzione Grantola oppure la strada secondaria (via Raglio) che si ricongiunge alla provinciale 30, quella che collega Cugliate e Cunardo all’altezza del cimitero di quest’ultima.

Un giro poco comodo, ma che in auto non comporta più di cinque minuti in più di strada per andare da un paese all’altro.