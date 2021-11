Doppietta di Corno e la Caronnese fa festa ad Asti

Seconda vittoria in campionato per la Caronnese che vince 2-1 in casa dell’Asti e sale così a quota 13 punti in classifica, raggiungendo proprio gli astigiani.

A decidere l’incontro è una doppietta di capitan Federico Corno che, come spesso succede, si è caricato sulle spalle la squadra e l’ha guidata a un successo molto importante.

LA CRONACA

È proprio il capitano ad aprire le marcature al 3’ procurandosi un calcio di rigore e siglando il vantaggio ribattendo in rete la parata di Bustolin sul penalty. L’Asti però non ci sta e al 20’ trova il pareggio con Legal, abile di testa su calcio d’angolo a siglare l’1-1.

Nella ripresa, dopo diverse occasioni dalle due parti del campo, la rete decisiva arriva al 40’: rigore per fallo su Cosentino e questa volta capitan Corno non sbaglia, spiazza il portiere e regala tre punti alla sua squadra.