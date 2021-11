A Gallarate un viaggio dentro i disturbi alimentari con Leonardo Mendolicchio

Giovedì 2 dicembre 2021, alle 18:30, lo Spazio Civico 3 a Gallarate ospita un incontro con Leonardo Mendolicchio, con la presentazione del libro “Il peso dell’amore – Capire i disturbi alimentari partendo da famiglia e scuola”.

Un viaggio dentro i disturbi alimentari con Leonardo Mendolicchio, uno dei maggiori esperti italiani di DCA.

Esempi e casi concreti: cosa accade quando una ragazza o un ragazzo decide di alimentarsi in modo diverso e perché è importante affrontare i disturbi legati al cibo all’interno della famiglia e a scuola, e come rapportarsi alle cure con l’aiuto dei terapeuti.

Civico3 sceglie di dare spazio anche alla tematica dei DCA e lo fa proprio attraverso la presentazione di un libro scritto da una delle voci più autorevoli in questo campo.

Un incontro con l’autore che ci guiderà nel mondo dei Disturbi del Comportamento Alimentare, partendo dalle domande che più frequentemente si pongono genitori, educatori e addetti ai lavori.

Che cos’è un disturbo alimentare?

E perché proprio mio figlio si è ammalato?

Quale approccio adottare per affrontare il problema?

L’arrivo dell’anoressia, della bulimia, delle dipendenze da cibo e degli altri disturbi alimentari è il punto di non ritorno rispetto a una normalità (spesso solo apparente) che era vissuta prima, e la famiglia è parte in causa di questa drammatica realtà.

Con Leonardo Mendolicchio scopriremmo il perché di questo percorso doloroso e difficile, ma anche perché la guarigione è possibile, se si è uniti nella battaglia. Dialogano con l’autore Dr.ssa Federica Sartini e Emanuela Sartini esperte nel trattamento dei disturbi DCA.

Civico 3 si trova in via della Pretura 3 in centro a Gallarate.