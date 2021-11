Ginetta Fumagalli festeggia 100 anni, Sacconago in festa

Ginetta Fumagalli, arzilla signora di Busto Arsizio, spegne 100 candeline. Un secolo tondo tondo che non può passare sotto silenzio in primis a Sacconago, dove vive in via Magenta, e in città.

Ginetta Fumagalli, vedova Toia, è nata a Busto Arsizio il 6 novembre 1921. All’indomani della grande guerra, la signora di Busto Arsizio, ha vissuto momenti toccanti della nostra storia: fascismo, seconda guerra mondiale, dopoguerra…. e non ultima la pandemia, da cui non è stata nemmeno sfiorata. Secondogenita di 5 figli tra i quali un sacerdote, l’ex parroco di Bresso (MI), per tanti anni si è prodigata nel sociale come coadiuvante volontaria nell’ex asilo Nido Enrica e Basilico Gagliardi di Sacconago. È stata dama dell’associazione caritatevole San Vincenzo de’ Paoli della parrocchia dei santi Pietro e Paolo di Sacconago.

Sempre disponibile a dare una mano non solo ai bisognosi di attenzione e di aiuto, ma anche ai familiari, parenti e amici, è stata anche abile tessitrice e affiancava la cugina sarta in lavori sartoriali, apportando competenza e simpatia.

A festeggiarla è passato anche il sindaco Emanuele Antonelli.