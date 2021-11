Goldrake senza segreti, Massimo Nicora racconta un’epoca in mille pagine

Quattordici anni dedicati a Goldrake. Anni spesi a ricostruire la storia di un robot giapponese che ai ragazzi di oggi, tarati su Squid Game, forse non trasmette più alcuna emozione. Eppure nelle oltre mille pagine del nuovo libro di Massimo Nicora, già autore di diversi volumi sui manga giapponesi, c’è la storia di un’epoca e dell’Italia.

La nuova versione in due tomi di C’era una volta Goldrake. La vera storia del robot giapponese che ha rivoluzionato la TV e il mercato del giocattolo in Italia è disponibile da alcuni giorni su www.eitricelatorre.it e dal 13 dicembre lo sarà su tutti gli store online e librerie.

Basta scorrere i titoli dei capitoli per rendersi conto della mole di lavoro e di ricerca che sta dietro quest’opera che alcuni definiscono “definitiva”.

«Tutto è nato quasi per caso – racconta Massimo Nicora – un giorno in una libreria di Varese ho trovato il libro “Mazinga Nostalgia” di Marco Pellitteri e l’ho letto in tre giorni. Lì è scattata la scintilla e mi son detto: perché non scrivere la storia del robot che mi appassionava da bambino. Sono stati anni di studio e di ricerca, nelle biblioteche d’Italia, ma anche alla Sorbona. Ho letto libri, articoli e alla fine è nata l’ultima versione di C’era una volta Goldrake”.

Il libro, con splendide illustrazioni di copertina firmate da Riccardo Pieruccini e Daniele Rudoni, si propone come la più ricca e dettagliata analisi del fenomeno Goldrake mai realizzata introducendo una quantità tale di nuovi materiali da diventare l’edizione di riferimento per ogni appassionato e studioso del robot giapponese.

Si spazia dalla nascita in Giappone all’arrivo in Francia e Italia proponendo una mole enorme di documenti e articoli d’epoca, nuove scoperte, interviste esclusive a dirigenti e funzionari Rai, presentatori e autori delle sigle al fine di raccontare in modo esaustivo la nascita e la diffusione della serie, il successo e il fenomeno popolare, le polemiche e il dibattito a mezzo stampa, facendo luce sui misteri e i retroscena che per decenni hanno appassionato migliaia di appassionati.

La storia di Goldrake si intreccia con quella italiana: nell’epoca delle Br arriva Ufo Robot e stravolge i palinsesti televisivi ma non solo, mette in subbuglio anche i genitori che vedono nel robot d’acciaio un nemico che arriva da lontano e lancia messaggi diseducativi. Corsi e ricorsi storici e Nicora, laureato in filosofia e autore anche di un testo su Pico della Mirandola, lo sa bene e dedica molto spazio alla rilettura di un fenomeno che si ripropone ogni qualvolta nel panorama televisivo si affaccia qualcosa di nuovo che scompagina le carte.

Ampio spazio viene riservato anche al mondo del giocattolo con un ricco capitolo interamente dedicato a ripercorrere la storia dei prodotti su licenza in commercio tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta con interviste inedite ai protagonisti del tempo che svelano, dopo oltre quarant’anni, come sono nati i giochi e i giocattoli che hanno fatto sognare migliaia di bambini.

Non solo. Il libro approfondisce anche la sfida tra le case di produzioni giapponesi a metà degli anni Settanta per vincere la guerra degli ascolti, racconta in dettaglio una nuova ipotesi sull’arrivo di Goldrake in Francia e aggiunge tante curiosità e rarissimi articoli a stampa sulla trasmissione oltralpe e italiana mai apparsi prima d’ora per confezionare un quadro globale tanto ricco quanto entusiasmante sia per gli appassionati del robot giapponese che per i cultori di storia della televisione.

Un avvincente racconto a più voci che rappresenta una fotografia indimenticabile e documentata di uno dei periodi più straordinari della storia della televisione italiana a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta. La dedica è un segno di riconoscenza per chi ha davvero segnato un’epoca: A Nicoletta Artom (1941-2018), che con il suo lavoro ha regalato un sogno a migliaia di bambini, a Luigi Albertelli (1934-2021), che a quel sogno ha dato forma con le sue parole immortali

C’era una volta Goldrake. La vera storia del robot giapponese che ha rivoluzionato la TV e il mercato del giocattolo in ItaliaEditore: Società Editrice La Torre

Prezzo: € 48,50 [2 voll. non vendibili separatamente]