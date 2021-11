Incidente a Cerro Maggiore, un’auto abbatte i contatori del gas e un palo

Dopo lo scontro con un’auto, una vettura ha terminato la sua corsa contro una cabina di contatori del gas e un palo del telefono. L’incidente è accaduto alle 15.50 di oggi, lunedì 1 novembre, in via San Clemente all’altezza di via Kennedy a Cerro Maggiore. Fortunatamente nessuno dei coinvolti ha riportato gravi ferite. Vista la perdita di gas da un tubo dell’impianto, che a causa dell’impatto è stato divelto, la situazione avrebbe potuto presentare risvolti ben più gravi.

A mettere in sicurezza i mezzi e i contatori del gas sono stati i Vigili del Fuoco di Rho intervenuti sul posto con l’autopompa. La squadra ha arginato la perdita in attesa dell’arrivo dei tecnici. Nel contempo è intervenuta sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano che ha portato le prime cure a due uomini di 33 e 35 anni ed a una donna di 36 anni. Uno di loro è stato condotto in codice verde al pronto soccorso.