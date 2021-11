La barella non passa dalla porta, arrivano i pompieri con l’autoscala

I vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo e della sede di Varese sono intervenuti in supporto al personale sanitario per il soccorso di una persona.

Una donna residente in un’appartamento al sesto piano di un condominio di via Funari richiedeva il ricovero in ospedale ma data la conformazione dell’edificio e i problemi fisici della persona si è reso necessario un recupero dall’esterno.

La donna dopo essere stata imbarellata è stata affidata ai vigili del fuoco che, grazie all’ausilio di un’autoscala, l’hanno trasportata fino alla strada.