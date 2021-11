La Futura stoppata al tie-break da Macerata

Seconda sconfitta in campionato per la Futura Volley Busto che cede 3-2 a Macerata dopo due ore di battaglia equilibrata ed emozionante. Le Cocche riescono almeno a muovere la classifica con il punto guadagnato nelle Marche anche se bruciano, in casa biancorossa, i tre match point sfumati nelle battute finali del quinto set.

Sulla partita della Futura c’è l’impronta forte di Giulia Angelina, autrice di 25 punti al rientro dopo l’infortunio patito nella gara d’esordio del campionato; con le è ancora incisiva Erblira Bici, a segno ben 26 volte ma dall’altra parte della rete la mattatrice è una scatenata Malik. Addirittura 38 i punti dell’opposto maceratese.

Busto è partita meglio, vincendo a 17 il primo set, ma poi si è fatta sorprendere da una Cbf Hr capace di prendersi il secondo parziale e di dominare il terzo. Spalle al muro, la squadra di Lucchini ha reagito, alzato il muro e strappato il quarto set dal quale è nato un tie-break tutto sul filo dell’equilibrio. Le squadre si sono appaiate a quota 5, 9 e 12, poi hanno annullato un match point per parte. Un raro errore di Malik ha ridato il vantaggio alle Cocche che però hanno fallito i palloni della vittoria e così, poco dopo, è toccato a Pizzolato mettere a terra il 20-18.

Il mezzo passo falso di Macerata mette ora la Futura esattamente a metà classifica, anche se le biancorosse devono recuperare il match contro Marsala e hanno già effettuato il turno di riposo. Sabato prossimo al PalaBorsani arriva un Sassuolo penultimo in classifica: Garzonio e compagne dovranno tenere alta la concentrazione per ricominciare a correre.