La targa per i diritti dei bambini posata a Villa Mylius a Varese

Nel parco di Villa Mylius, nei pressi dell’area giochi inclusiva del parco Gioia, è stata posizionata oggi la targa dedicata ai diritti dei bambini.

L’iniziativa rientra nel progetto “Facciamo crescere i diritti” promosso da Amnesty International, in collaborazione con il Comune di Varese. Un’iniziativa che si tiene in tutta Italia per celebrare i sessant’anni di attività dell’associazione.

L’evento è in concomitanza con la Giornata internazionale per i diritti dei bambini e dell’adolescenza ed è legato alla piantumazione di un un albero donato dal Comune di Varese: un calicanto, che fiorisce in inverno, con i suoi profumati fiori gialli che simboleggiano la tenacia e la speranza.

Presenti all’iniziativa l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio, l’assessora all’Ambiente e sostenibilità sociale Nicoletta San Martino, i rappresentanti di Amnesty International, i consiglieri Dino De Simone, Luca Paris, Simone Longhini.