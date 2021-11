L’Acchiappastorie porta in scena Elmer, l’elefantino variopinto

Prosegue l’8^ edizione della rassegna di Teatro per famiglie Bim Bum Bam domenica 21 novembre alle ore 16.15 all’Auditorium Città di Maccagno con “Elmer l’elefantino variopinto”, spettacolo della compagnia Montessori e Brandao, liberamente ispirato al racconto omonimo di David Mc Kee.

Arriva l’Acchiappastorie, alla ricerca di storie, ma ha bisogno dei bambini per scoprirne di nuove. Se gli daranno una mano l’Acchiappastorie racconterà loro la storia di Elmer, l’elefante variopinto: un elefante che non era grigio come tutti gli altri elefanti ma era rosso, giallo, verde, rosa.

Elmer però era stanco di essere diverso. Per questo decide di mettersi in viaggio e trovare una soluzione al suo problema: diventare grigio. Lungo il suo cammino incontrerà gli animali della foresta e della savana ai quali chiederà aiuto per cambiare. Ma, alla fine del suo percorso, capisce attraverso i suoi amici animali, che proprio nella sua diversità sta la ricchezza e l’equilibrio del branco.

Lo spettacolo, attraverso la narrazione, la musica e l’interazione dell’attrice con il piccolo pubblico, crea uno spazio interiore che educa all’ascolto e libera emozioni per crescere divertendosi.

Come sempre per gli spettacoli della rassegna Bim Bum Bamb promossa dall’amministrazione comunale di Maccagno e curata da Progetto Zattera Teatro, l’ingresso è per tutti gratuito ma è necessaria la prenotazione scrivendo a prenotazionesociale@libero.it oppure al 338 7547484.

L’auditorium è in via Pietro Valsecchi 23, a Maccagno.