L’amicizia che non muore: dopo mezzo secolo si ritrovano le “bimbe di San Fermo”

Si erano lasciate sui banchi della scuola elementare di San Fermo con le trecce, i codini, gli occhioni spalancati sul futuro. Si sono ritrovate, dopo mezzo secolo, ognuna con la sua storia alle spalle, le sue fatiche, i dolori, gli amori, e la sorpresa di scoprire che quel prezioso filo di amicizia che le univa non si è mai spezzato.

Quella che si è consumata venerdì sera in un locale di Induno Olona non è stata una semplice pizzata tra amiche, ma un vero e proprio viaggio nel tempo per Lucia e Patrizia, che grazie ai social qualche mese fa hanno rintracciato e contattato le compagne di classe delle scuole elementari e sono riuscite a radunarle per una cena speciale. Le “bimbe di San Fermo” si sono riabbracciate e per una sera sono tornate in quel clima semplice ma vero e sereno che è stata la loro infanzia nel quartiere di Varese che per tanti era un problema, ma per loro era casa, gioco, amicizia.

«È stato veramente emozionante ritrovarci dopo 50 anni – è il pensiero condiviso di tutte le signore presenti (oltre agli accompagnatori, un solo maschietto) – I pensieri più o meno vividi sono tornati al quartiere di San Fermo negli anni 60 dove noi bambini tutti i giorni ci ritrovavamo nelle case, nei cortili e sulle scale dei nostri palazzi per stare insieme. Ogni giorno un gioco diverso e soprattutto ne inventavamo di nuovi e fantasiosi. Tralasciando problemi, difficoltà e sacrifici che molte delle nostre famiglie hanno dovuto sopportare, quello che ci è venuto spontaneo sottolineare è stata la nostra spensieratezza di bambini che abbiamo ritrovato in questa serata nei ricordi della nostra infanzia. Un tuffo nel passato che ha risvegliato i ricordi più belli della nostra infanzia quando ci divertivamo con niente e la cosa più bella era stare insieme, quando i compagnie ci portavano i compiti a casa se eravamo malati e ci suggerivano le risposte durante le interrogazioni… un periodo magico, autentico, con persone speciali allora come adesso».

San Fermo torna e ritorna nei ricordi di tutte: «Lì siamo cresciute tutte, un quartiere difficile, dove bastava un niente per finire dall’altra parte, quella marcia, quella dove si moriva di eroina negli anni 80. Dobbiamo ringraziare le nostre famiglie e i nostri genitori, gente umile ma gran lavoratori, amanti della famiglia e delle regole che sicuramente ci hanno trasmesso valori veri e sani. San Fermo era fatto anche e soprattutto di queste persone, e oggi possiamo dire che ci è andata bene».

«Che bella serata – concordano tutte – non abbiamo avuto minimamente la sensazione che fossero passati 50 anni è stato come se ci fossimo riviste dopo le vacanze estive e fossimo pronte a ricominciare un anno scolastico, con i sorrisi e le espressioni di un tempo».