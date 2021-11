A Luino si festeggiano i 200 anni del Consiglio Comunale

Un anniversario ricordiamo essere stato lo scorzo 19 marzo che però, causa la zona rossa imposta, non ha avuto modo di essere “festeggiato”. Ecco che invece dopo mesi, con di sfondo un cauto e lento ritorno alla normalità, i 200 anni del Consiglio Comunale di Luino, di cui la storia l’abbiamo raccontata qui, hanno trovato finalmente il modo di essere ricordati. Dal 20 al 27 novembre il lacustre e magico Palazzo Verbania sarà illuminato da luci di colore giallo e blu, come quelli della bandiera del Comune di Luino, gli stessi presenti sulla fascia del presidente del consiglio, oggi Fabrizio Luglio. Nelle giornate del 22, 23, 25 e 26 novembre, inoltre, le scuole primarie di Luino Cap, in particolare le classi quinte a cui è stata rivolta l’iniziativa, e qualche d’una della scuola primaria di Maria Ausiliatrice, visiteranno Palazzo Serbelloni. All’ingresso due ragazzi del FAI gli accoglieranno e dopo un giro tra le stanze del Palazzo, il presidente del consiglio Fabrizio Luglio spiegherà ai giovani in visita la funzione della sala matrimoni e consigliare e lo svolgimento di un tipico consiglio comunale. Un momento che vedrà la presenza anche di alcuni ex presidenti. Ma non finisce qui, ai ragazzi in dono verrà data una spilla, una cartolina che ritrae l’opera realizzata a china dall’artista Sandro Morandi (nella foto sotto) che raffigura proprio la sede del Comune, e Sodexo gli offrirà un piccolo rinfresco. A conclusione delle giornate le campane di Palazzo Serbelloni suoneranno e come per la fine di ogni bella storia di vicinanza e cultura, lungo la facciata del Comune verranno lasciate cadere due bobine di colore giallo e azzurro.

«Sono orgoglioso di presiedere il consiglio comunale di Luino proprio nei festeggiamenti del suo bicentenario. Il 19 marzo scorso avevamo pensato a grandi festeggiamenti ma purtroppo non siamo riusciti. Siamo ora contentissimi di poter finalmente, in maniera ristretta, farli. Vorrei ringraziare per la collaborazione la consigliera Erika Papa e Valeria Squittieri, la vicesindaca Antonella Sonnessa e in ultimo, ma non per importanza, il nostro sindaco Enrico Bianchi, senza i quali non sarebbe stato possibile riuscire a portare a termine questa importante manifestazione», ha concluso il presidente del consiglio Fabrizio Luglio.