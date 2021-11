A Luvinate una giornata dedicata all’ambiente con “Puliamo il paese e i nostri boschi”

Anche Luvinate sarà protagonista con una serie di iniziative in occasione della SERR (Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti) che si svolgerà tra il 20 ed il 27 novembre.

Si inizia sabato 20 novembre, nel pomeriggio, con “Puliamo il Paese e i nostri boschi”, a cura del Gruppo di Cammino Luvinatese. Con guanti da lavoro, gilet ad alta visibilità e sacchi per la raccolta rifiuti, ci si potrà dedicare ad una via o ad un angolo del paese o concentrarsi sui sentieri dei boschi del Campo dei Fiori. Il materiale raccolto sarà poi conferito a cura del Comune.

IMPEGNO DI OGNI CITTADINO – «Vogliamo dare una mano alla nostra comunità, sapendo che una maggiore attenzione al territorio passa innanzitutto dall’impegno diretto di ogni cittadino. Non possiamo solo aspettare che sia qualcuno sopra di noi ad agire.. Come Gruppo di Cammino Luvinatese- sottolinea Graziella Gallina, consigliere delegato alla mobilità leggera – già stiamo conoscendo da anni tanti luoghi davvero incantevoli ed affascinanti. Oggi ci rimboccheremo le maniche per renderlo più ordinato e pulito».

IL RITROVO – Il ritrovo per i volontari e per tutti quelli interessati sarà dunque sabato 20 novembre alle ore 14.00 in piazza a Luvinate. In quell’occasione si procederà con l’organizzazione dei vari interventi e con le indicazioni operative per la consegna del materiale da conferire. Per info e adesioni contattare il Comune.