I Mastini Varese rompono il tabù: prima vittoria interna per i gialloneri

Le chiamano “mura amiche”, ma per i Mastini Varese il campo di casa dell’Agorà non era stato finora così benevolo: dopo quattro sconfitte e un solo punto incassato sul ghiaccio milanese, la squadra di Tom Barrasso centra finalmente la vittoria piena (4-2) sul Pergine e con i tre punti incassati resta in scia alla zona playoff pur rimanendo al nono posto. (foto T. Munerato/Mastini)

Successo meritato quello dei gialloneri, incompleti (assenti Basraoui, Gasparini e Pietro Borghi) ma bravi a mettere sul ghiaccio una prestazione intensa ma fatta anche di bell’hockey che ha rinfrancato i tifosi arrivati da Varese per sostenere Vanetti e soci. I trentini non sono stati comunque a guardare e con il momentaneo 2-1 di fine primo periodo hanno messo qualche brivido al Varese, bravo tuttavia a chiudere la gabbia e a passare indenne un concitato finale di seconda frazione.

Bello infine – parlando di singoli – sottolineare come due dei Mastini “originali” siano stati decisivi per il successo: doppietta di Michael Mazzacane e tre punti – tutti sottoforma di assist – per Marcello Borghi. Quando si dice l’appartenenza e l’amore per la maglia, giallonera in particolare. Da migliorare, ma non è una novità purtroppo, il gioco in superiorità; anche questa sera la squadra di Barrasso non è andata a segno nonostante le cinque situazioni con l’uomo in più.

LA PARTITA

Buon avvio dei Mastini che guadagnano alcune superiorità senza però riuscire a passare. Almeno sino all’11’ quando Bertin, ben servito da un filtrante di Borghi, è abile a mettere in rete un disco che sul primo tentativo era stato respinto da Rigoni. L’1-0 sembra reggere ma nel giro di un minuto, il 18°, il Pergine va a segno due volte e gira l’inerzia della gara: prima segna Mocellin che segna superando Muraro sulla sinistra del portiere, poi tocca a Foltin su azione di contropiede dopo un disco perso da Piroso: 1-2 micidiale.

Il Pergine prova a capitalizzare il momento positivo a inizio ripresa ma stavolta il palo salva Muraro su tiro del solito Mocellin; per il resto il portiere di casa non corre grossi rischi e allora i Mastini possono organizzare la riscossa. Il pareggio arriva con M. Mazzacane, abile a tradurre in gol un magico assist di M. Borghi al 27.23. Nel finale di periodo si accendono gli animi: la panca puniti si riempie mentre Pace si becca una penalità partita per la quale si attendono provvedimenti. Nel mezzo della bagarre però segna ancora il Varese con Caletti e così i Mastini si ritrovano negli spogliatoi in vantaggio 3-2.

Il Pergine prova a spingere all’inizio dell’ultimo terzo, trovando però i gialloneri di Barrasso pronti a reagire all’urto. Quando però il Varese riparte, diventa pericoloso e Rigoni è bravo a salvare due volte sugli attacchi lombardi. E nei minuti che precedono la sirena finale, quando Ambrosi richiama il portiere per avere un uomo in più, tocca ancora a Michael Mazzacane andare a segno: disco recuperato, contropiede e disco messo nella porta vuota tra gli applausi degli oltre 200 tifosi arrivati da Varese.

MASTINI VARESE – PERGINE SAPIENS 4-2

(1-2; 2-0; 1-0) MARCATORI: 11.36 Bertin (V – M. Borghi, De Biasio), 18.05 Mocellin (P – Valorz, F. Rigoni), 18.38 Foltin (P); 27.23 M. Mazzacane (V – M. Borghi), 37.00 Caletti (V – Tilaro, De Biasio); 59.22 M. Mazzacane (V – Schina, M. Borghi). VARESE: Muraro (Mordenti); Schina, Bertin, Belloni, E. Mazzacane, Della Torre, De Biasio; Piroso, Caletti, M. Borghi, Cordin, Vanetti, Tilaro, Allevato, M. Mazzacane, F. Salvai, Gay. All. Barrasso.

ARBITRI: Bagozza e Cassol (A. Rivis, F. Rivis).

NOTE. Penalità: V 10′, P 37′. Superiorità: V 0-5, P 0-3. Spettatori: 210.

RISULTATI (10a giornata): Unterland – Alleghe 4-0; Appiano – Bressanone 3-4 SO; Caldaro – Dobbiaco 5-2; Como – Valdifiemme 3-2 SO; VARESE – Pergine 4-2.

CLASSIFICA: Unterland 23; Caldaro* 21; Valdifiemme 19; Alleghe 16; Pergine*, Dobbiaco 14; Bressanone 13; Como 12; VARESE 10; Appiano 5.