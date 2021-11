È morto Gaudenzio Nobili, l’uomo più anziano d’Italia

Addio all’uomo più anziano di Italia. Si è spento questa mattina a Fontaneto d’Agogna, nel Novarese, Gaudenzio Nobili.

109 anni compiuti il 25 gennaio scorso, Gaudenzio era l’uomo più anziano del Piemonte e d’Italia.

Testimone del Novecento, il “Nini” come era conosciuto in paese, ha attraversato grandi accadimenti della storia come due guerre mondiali, l’influenza spagnola e il Covid.

Non si conosce quale sia stato il segreto della sua longevità ma non è la prima volta che un piemontese sfiora la soglia delle 110 primavere. Anzi qualcuno l’ha anche superata. Sulle rive del Lago Maggiore, a Verbania, ha vissuto fino alla morte nel 2017, una delle donne più longeve al mondo, Emma Morano, scomparsa all’età di 117 anni.