Motomondiale 2022, Corsi e Ramirez sulla MV Agusta

L’organizzazione del Motomondiale ha diramato oggi – martedì 16 novembre – la lista provvisoria di squadre e piloti iscritti alle tre classi iridate, MotoGP, Moto2 e Moto3, per la stagione 2022. La prima senza Valentino Rossi dopo ben 26 anni nei quali il pilota di Tavullia ha animato la massima competizione motociclistica mondiale.

Nell’elenco della Moto2 c’è la conferma della partecipazione per il quarto anno consecutivo delle MV Agusta: le moto varesine saranno nuovamente affidate al team ticinese (la sede è ad Agno, nei pressi di Lugano) Forward Racing che fa capo al manager Giovanni Cuzari. A livello di piloti, per le moto della Schiranna, c’è l’ulteriore conferma che le F2 saranno affidate a Simone Corsi e a Marcos Ramirez.

La scelta del 23enne andaluso era stata già ufficializzata dal Team Forward nello scorso settembre: Ramirez arriva dalla American Racing dove era in sella a una Kalex e nel mondiale appena concluso ha ottenuto 39 punti, con due noni posti come miglior risultato. Due le sue vittorie nel Mondiale ma in Moto3, nel 2019. Corsi è invece reduce da un fine settimana dai due volti: sabato scorso ha raccolto una incredibile pole position con la sua MV mentre domenica, dopo essere partito in testa, ha accusato un altrettanto inatteso problema tecnico (un connettore elettrico difettato, guasto mai accaduto su un motore che ha accumulato 800mila chilometri di utilizzo) che lo ha tolto dalla corsa.

Per l’esperto pilota romano, la stagione 2022 sarà la terza consecutiva in sella alla MV Agusta F2, una riconferma meritata dopo l’ultimo campionato nel quale è stato costantemente il miglior pilota del team. L’altro centauro in forza alla squadra, il marchigiano Lorenzo Baldassarri, non è invece presente nella lista del Mondiale e sarà probabilmente destinato a una MV del mondiale Supersport. A proposito del campionato delle derivate di Serie, nella prossima annata ci sarà il passaggio al Motomondiale di Manuel Gonzalez, il talento madrileno scoperto e lanciato dal Team ParkinGO di Gallarate con il quale ha conquistato il titolo iridato di SSP 300 nel 2019 e con cui è attualmente terzo in Supersport a due gare dalla fine. Gonzalez, che quest’anno ha esordito in Moto2 proprio sulla MV Agusta per sostituire Baldassarri in due gran premi, nel 2022 correrà nella classe intermedia con il nuovo team VR46 Master Camp: userà una moto Kalex schierata sotto l’egida della Yamaha.

E in Moto2 continuerà a gareggiare anche Tony Arbolino, talentuoso pilota di Garbagnate Milanese, passato dal team Liqui Moly Intact GP al quotato box della Elf MarcVDS, sempre su Kalex: nella nuova squadra il 21enne lombardo sarà accanto a uno dei più forti della categoria, Sam Lowes.