Sorpresa a Valencia: pole position per la MV Agusta con Simone Corsi

All’ultima gara di una stagione di Moto2 fino a questo momento da dimenticare o quasi, la MV Agusta piazza un colpo che ha dell’incredibile: Simone Corsi conquista una clamorosa pole position nel G. P. della Comunità Valenciana. Un risultato arrivato mentre si tenevano i funerali privati di Gianfranco Castiglioni, “padre nobile” con il fratello Claudio dell’ultima era dorata del motociclismo varesino, scomparso mercoledì scorso. Quasi un segno del destino.

L’esperto pilota romano, vero veterano della categoria intermedia del Motomondiale, mette in fila tutte le moto rivali al termine di due sessioni esaltanti: prima Corsi ha ottenuto il miglior tempo nella Q2 qualificandosi per l’ultima fase di qualifica, poi ha fatto ancora meglio chiudendo con il tempo di 1’34″956 davanti alla fila di Kalex, seguito da Vietti, A. Fernandez, Di Giannantonio, R. Fernandez e Luthi.

La pista di Valencia si conferma magica per le F2 della Schiranna: anche lo scorso anno era arrivata una pole inattesa con Stefano Manzi, ma quella odierna è ancora più sorprendente perché, per l’appunto, durante la stagione i piloti del Forward Racing Team hanno faticato spesso e raccolto appena 19 punti complessivi (16 di Corsi, 3 di Baldassarri, zero gli altri che hanno saltuariamente portato in gara le MV). Corsi tra l’altro torna a scattare in prima posizione su questo tracciato a nove anni di distanza dalla volta precedente.

Domenica, in quella che sarà ricordata (nelle MotoGP) come la gara d’addio dell’immenso Valentino Rossi, ci sarà quindi da palpitare anche per il bolide rosso-argento griffato Forward-MV Agusta. Fare risultato in un Gran Premio è indubbiamente complicato, più ancora di ottenere una pole, ma senza dubbio Corsi proverà a fare gara nel gruppo di testa sperando che le prestazioni della F2 siano simili anche nella bagarre. Attorno a lui si giocherà anche il titolo mondiale tra i due piloti della Kalex del team Ajo-Ktm, con Gardner chiamato a gestire un buon vantaggio su R. Fernandez. Ma i cuori dei tifosi di casa nostra batteranno tutti per MV.

«È incredibile – ha detto Corsi dopo aver parcheggiato la moto nei box – Fare la pole position è una cosa fantastica. Dopo un anno di duro lavoro questo è un risultato meritato per me e per tutto il team. Oggi è stata una giornata speciale, lavoriamo costantemente per riportare il marchio in alto, dove merita di stare, e domani sarà incredibile partire primo con la Mv Agusta. Oggi avevamo un buon passo quindi ci credo e ci proveremo: domani non sarà facile ma darò il massimo».