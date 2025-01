Ciclismo, via alla stagione europea: sabato tocca a Covi, domenica a Turconi

Scattata ufficialmente dall’Australia, con il Tour Down Under a fare da fulcro, la stagione del ciclismo internazionale decolla anche in Europa e lo fa, come di consueto, dalla Spagna dove le temperature garantiscono (generalmente) una condizione ideale per pedalare e gareggiare anche nei mesi invernali.

In programma ci sono una serie di corse in linea alle quali prendono parte anche gli atleti che, in un modo o nell’altro, sono più legati al Varesotto. La prima a scendere in strada è stata la Polti-VisitMalta: la squadra diretta da Ivan Basso ha cambiato il secondo sponsor (ma Kometa resta nel pool dei sostenitori) e ha disputato la prova d’esordio, la Classica Camp de Morvedre con partenza e arrivo a Estivella, non lontano da Valencia.

La competizione è stata vinta in solitaria dallo spagnolo Urko Berrade della Equipo Ken Pharma, la Polti ha colto un piazzamento con il giovane e promettente Ludovico Crescioli, scalatore di 21 anni, nono al traguardo. La formazione radicata nel Varesotto ci riproverà nei giorni a venire con un gruppo nel quale spicca la presenza di Davide Piganzoli, talento valtellinese che a soli 22 anni sarà spesso l’uomo di punta della squadra.

COVI, ESORDIO ALLA “RUTA” – Sabato 25 è il giorno dell’esordio di Alessandro Covi, il 26enne di Taino che per la sesta stagione veste la maglia del UAE Team Emirates-XRG. La “punta” del ciclismo varesotto disputerà la 2a edizione della “Ruta de la Ceramica – GP Castellon”, gara di 171,7 chilometri che parte da Castellon e arriva a Onda, sempre nella regione della Comunità Valenciana. Come di consueto la sua squadra sarà subito quella da battere: con il “Puma” ci sono altri due italiani, Filippo Baroncini ed Enea Sambinello. Nel 2022 la campagna spagnola di inizio stagione fu super per Covi che vinse due gare; nel mirino il passista del Lago Maggiore ha anche il Trofeo Laigueglia, prima classica del calendario italiano.

TURCONI PER LA “CLASSICA” – Domenica 26 Covi sarà di nuovo in corsa nella prova più quotata di questo avvio, la Classica Comunitat Valenciana 1969 e troverà in gruppo un altro giovane corridore varesotto, Filippo Turconi. Il classe 2005 di Busto Arsizio, nipote di Stefano Zanini, vestirà la maglia della VF Group-Bardiani nella corsa che prevede 184 chilometri tra Valencia (start) e La Nucia (arrivo). Una bella occasione per fare esperienza in una corsa che avrà al via otto formazioni del World Tour.