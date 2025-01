“Le ragazze irresistibili”, a Materia l’incontro con l’autore Dario Ceccarelli

Le ragazze irresistibili, Le donne vincenti nello Sport italiano, Minerva editore presentazione con l’autore Dario Ceccarelli.

Loro, le ragazze irresistibili, non lo sapevano. Ma hanno fatto andare avanti anche la storia. Chi pedalando, come Alfonsina Strada, chi correndo, come Ondina Valla, chi giocando a tennis, come Lea Pericoli. Eleganti, appassionate, orgogliose delle loro imprese. E anche molto, molto testarde: perché solo con una discreta faccia tosta si può lottare contro secoli di pregiudizi. Diciotto capitoli con altrettante storie.

Ingresso libero.