Alluvioni in Spagna, nella regione di Valencia oltre 60 morti e decine di dispersi

Sono più 60 i morti e decine i dispersi per una serie di inondazioni che hanno colpito la regione di Valencia, in Spagna. Le informazioni, riportate dai quotidiani spagnoli sono state confermate dal Centro operativo del ministero degli Interni spagnolo.

Centinaia di soccorritori sono all’opera per salvare le persone che in molti casi hanno trascorso la notte sul tetto di automobili, case negozi o distributori di benzina, o intrappolate nei loro veicoli su strade trasformate in fiumi.

Gli esperti hanno calcolato che in una notte su Valencia è caduta la quantità d’acqua che si registra normalmente in un anno. «Stiamo affrontando una situazione senza precedenti – ha detto il presidente della Regione Carlos Mazòn – Una cosa che nessuno ha mai visto prima».

Le forti piogge hanno causato blackout che hanno colpito 155.000 persone, chiusure stradali in diverse province dell’est e del sud-est e il blocco del servizio ferroviario ad alta velocità tra Madrid e la Comunità Valenciana, fino a Barcellona. Sospese anche le attività di aeroporti, porti e autobus. Chiuse scuole e università.

La tempesta che nella notte si è abbattuta su Valencia si è spostata questa mattina al nord, soprattutto nelle province di Castellón, Cuenca e Terue. Si teme anche per Barcellona, dove potrebbero verificarsi forti grandinate.

Il ministero dell’Interno italiano ha detto che non risultano nostri concittadini tra le vittime.