Esagitato sul volo Valencia-Malpensa, Ryanair si scusa. “Ora tocca alla polizia”

Spetterà alla polizia appurare perché lunedì pomeriggio un passeggero in stato di alterazione è stato fatto salire a bordo del volo Valencia-Malpensa operato da Ryanair.

La compagnia si scusa, ma rinvia alla Polizia ogni valutazione, dicendo che non è stata sua responsabilità scegliere di far imbarcare l’uomo.

“L’equipaggio – spiega la nota della compagnia low cost – ha preallertato la polizia locale che ha accolto l’aereo all’arrivo e ha allontanato il passeggero prima che il volo proseguisse per Milano»., come in effetti raccontavano le foto scattate da alcuni passeggeri.

“Ci scusiamo sinceramente con i passeggeri per qualsiasi inconveniente causato dal comportamento indisciplinato di questo passeggero, che era al di fuori del controllo di Ryanair. Ora la questione spetta alla polizia locale”.

A chi spettava la valutazione sullo stato dell’uomo che ha poi dato in escandescenze? Secondo la testimonianza di un altro passeggero stava già consumando alcol e aveva comportamenti molesti, eppure è stato fatto imbarcare lo stesso. Con i risultati che si sono visti in seguito, oltre due ore di ritardo per cento e più persone (nella foto di apertura: il tracciato del rientro su Valencia del volo).

Il passeggero è stato preso in carico dalla Guardia Civil sul piazzale di Valencia Manises, come raccontavano le foto già citate, ma MalpensaNews non ha ottenuto fin qui conferma di eventuali provvedimenti a suo carico, di limitazioni alla libertà personale o di sanzioni pecuniarie.