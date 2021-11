MV Agusta, sfortuna dopo la pole position: Corsi costretto al ritiro

Niente da fare, in gara, per la MV Agusta di Simone Corsi, scattata dalla pole position al Gran Premio della Comunità Valenciana, ultima prova stagionale della Moto2 nel Motomondiale. Dopo l’incredibile e inatteso risultato del sabato, alla domenica la moto varesina è finita prestissimo fuori dai giochi per un problema tecnico.

Corsi era scattato benissimo allo spegnimento dei semafori: il pilota romano ha rintuzzato la bella partenza di Vietti, ha ripreso la prima posizione e ha comandato nel giro di apertura della gara che però è stata subito interrotta per un incidente nella pancia del gruppo che ha coinvolto suo malgrado la seconda moto del Forward Racing Team – quella di Lorenzo Baldassarri – e altri piloti tra cui Bezzecchi.

A causa dell’olio sparso in pista, la direzione gara ha esposto la bandiera rossa facendo rientrare i concorrenti ai box e disponendo una nuova partenza con gara accorciata a 16 giri e con la stessa griglia di partenza dello start “originale”. Proprio in questo lasso di tempo però, la F2 di Corsi ha accusato un problema tecnico che non gli ha permesso di ripartire: l’esperto centauro italiano (che tornava in pole dopo 9 anni) non è riuscito a rimettere la moto in griglia di partenza collezionando un ritiro amarissimo. Corsi dovrebbe comunque rimanere in sella alla MV Forward anche nel 2022 accanto allo spagnolo Marcos Ramirez mentre Baldassarri sembra diretto alla Supersport, sempre su una moto della Schiranna.

La corsa è stata quindi vinta da Raul Fernandez, ma i 25 punti conquistati dallo spagnolo del team Ajo-Ktm non sono bastati per conquistare il titolo mondiale, andato al suo compagno di squadra, l’australiano Remy Gardner, decimo e in controllo della situazione.

La gara della classe regina, la MotoGP, è invece stata terra di conquista per le Ducati che hanno monopolizzato il podio: nuova vittoria per uno scatenato Pecco Bagnaia davanti a Jorge Martin e a Jack Miller. Ma la corsa di Valencia è stata soprattutto la grande festa d’addio di Valentino Rossi, autore di una bella prova in pista (decimo) e protagonista totale del dopogara, davanti a tribune tutte tinte di giallo. Il giusto tributo al più grande fenomeno dell’ultimo quarto di secolo.