Pioggia su tutto il Varesotto, cielo coperto per i primi giorni di Novembre

Pioggia su tutto il Varesotto come annunciato dalle previsioni meteo nei giorni precedenti. Dopo un sabato con temporali e una domenica per lo più bagnata, anche nella giornata di lunedì la pioggia non lascia tregua e il ponte del Primo novembre si è presentato molto nuvoloso e coperto.

La tendenza per martedì 2 novembre, come previsto dal Centro Geofisico Prealpino, è per “nuvolosità irregolare, spesso estesa con schiarite sulla pianura e la fascia collinare. Nuvole sulle Alpi e ancora precipitazioni sulle creste confinali. Ventilato all’alba e al mattino. Nella notte aumento della copertura nuvolosa. Temperature minime in diminuzione”.

Per la giornata di mercoledì 3 novembre continua il brutto tempo. Cielo “molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse fino a sera. Neve sulle Alpi fino a1700 m. Temperature senza variazioni o in lieve aumento”.

La pioggia, seppur abbondante, al momento non ha provocato grandi difficoltà. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per lo più nella zona di Somma Lombardo e Lonate Pozzolo per il taglio di alcune piante, ma non si segnalano particolari allagamenti.