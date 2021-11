Openjobmetis torna sui livelli pre-covid, Rasizza: “Dati positivi confermati nel terzo trimestre”

Il Consiglio di Amministrazione di Openjobmetis S.p.A. (Borsa Italiana: OJM), una delle principali Agenzie per il Lavoro, quotata sull’Euronext Milan – segmento STAR – gestito da Borsa Italiana, ha approvato l’informazione periodica aggiuntiva al 30 settembre 2021.

L’Amministratore Delegato Rosario Rasizza ha commentato: «Il terzo trimestre del 2021 conferma i positivi

risultati raggiunti a giugno, sia in termini di ricavi che di redditività, anche al netto dell’operazione “Quanta”. Siamo inoltre decisamente soddisfatti della performance dei ricavi nella Ricerca e Selezione, e di Family Care S.r.l. – Agenzia per il Lavoro, che nel periodo cresce di oltre il 30%. L’integrazione del Gruppo Quanta procede velocemente senza imprevisti e confermiamo la realizzazione di tutte le sinergie nei tempi ipotizzati. Il momentum particolarmente favorevole alla luce dell’andamento dell’economia e del settore, un utile netto rettificato di circa €10 milioni in nove mesi, insieme alla nuova politica dei dividendi per il triennio 2021-23 che prevede un pay-out ratio tra il 25% e il 50%, consentiranno un’interessante accelerazione dei ritorni ai nostri azionisti».

CONTO ECONOMICO

I ricavi dei primi nove mesi del 2021 si attestano ad Euro 515,3 milioni rispetto ad Euro 368,6 milioni consuntivati nell’omologo periodo del 2020. Anche nel terzo trimestre dell’anno la Società ha dimostrato un completo recupero rispetto al periodo pre-Covid, superando addirittura i risultati dei primi nove mesi del 2019, con una crescita dei volumi pari al 23,9%. Anche al netto dell’operazione “Quanta”, che ha apportato maggiori ricavi per Euro 39,4 milioni (consuntivati nel periodo di consolidamento da Giugno a Settembre) principalmente nell’area della somministrazione di lavoro, si sarebbe attestata una crescita double digit pari al 14,4%.

Il recupero del fatturato ha interessato tutte le aree di attività del Gruppo: a) somministrazione +38,6% rispetto ai primi nove mesi del 2020 e +23,1% rispetto allo stesso periodo del 2019; b) Ricerca e Selezione +83,7% rispetto ai primi nove mesi del 2020 e +54,9% rispetto allo stesso periodo del 2019; c) ricavi per altre attività +151,4% rispetto ai primi nove mesi del 2020 e +34,9% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Il terzo trimestre del 2021 ha replicato il record del secondo trimestre, con ricavi pari a circa 167 milioni, al netto dell’operazione “Quanta”. Il risultato conseguito è particolarmente significativo anche considerando che le performance del mese di agosto storicamente sono impattate dalle ferie estive.

Infine si conferma l’ottima performance della somministrazione di assistenti a persone anziane e non autosufficienti tramite la controllata Family Care S.r.l. – Agenzia per il Lavoro, che continua a crescere a ritmi molto sostenuti (circa +33% rispetto ai primi nove mesi del 2020).

L’EBITDA nei primi nove mesi del 2021 si attesta a €18,9 milioni, rispetto a €10,4 milioni dello stesso periodo del 2020. L’EBIT dei primi nove mesi del 2021 risulta pari a €13,4 milioni, rispetto a €5,7 milioni dei primi nove mesi del 2020. L’Utile netto di periodo chiude a €9,5 milioni rispetto a €3,7 milioni del 2020. Openjobmetis S.p.A.

STATO PATRIMONIALE

Il Patrimonio netto al 30 settembre 2021 ammonta a €134,5 milioni rispetto a €122,1 milioni al 31 dicembre 2020.

L’Indebitamento Finanziario netto al 30 settembre 2021 risulta pari ad €38,5 milioni rispetto a €17,4 milioni al 31 dicembre 2020.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL CORSO DEI PRIMI 9 MESI DEL 2021 E DOPO IL 30 SETTEMBRE 2021

In data 25 Gennaio 2021 Openjobmetis S.p.A. ha annunciato di avere sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 100% del capitale di Quanta S.p.A. e del 100% del capitale sociale di Quanta Ressources Humaines SA, nonché indirettamente delle rispettive controllate italiane ed estere. In data 26 Maggio 2021 Openjobmetis S.p.A., a seguito del nulla osta da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nonché della scissione del ramo immobiliare a favore del venditore, ha perfezionato, l’acquisizione del 100% del capitale di Quanta S.p.A., e indirettamente del 100% della controllata Quanta Risorse Umane S.p.A. Rispetto all’accordo preliminare sottoscritto in data 25 Gennaio 2021 (cfr. Comunicato pubblicato il 25 Gennaio 2021) le parti hanno di comune accordo escluso dal perimetro dell’operazione tutte le società estere, la cui proprietà è rimasta in capo al venditore. Il corrispettivo concordato è costituito da una parte in denaro pari a €20 milioni e da nr. 528.193 azioni, pari al 3,85% del capitale sociale della Società assegnate in permuta al venditore, in luogo delle originarie nr 685.600 a seguito dell’esclusione dal perimetro di acquisizione di tutte le società estere facenti parte del gruppo Quanta e rimaste in capo al venditore.

In data 23 Giugno 2021 il Consiglio di Amministrazione di Openjobmetis S.p.A. ha approvato il progetto di fusione per incorporazione in Openjobmetis S.p.A. (Società Incorporante) della controllata al 100% Quanta S.p.A. (Società Incorporanda). Il progetto di fusione, depositato presso il Registro delle Imprese in data 28 Giugno 2021, prevede che gli effetti reali della stessa decorrano dal 1 gennaio 2022, così come gli effetti contabili e fiscali.

Con atto del 19 Aprile 2021 ed efficacia a partire dal 26 Aprile 2021, Jobdisabili S.r.l. è stata dichiarata fusa per incorporazione nella Società Seltis HUB S.r.l.. L’operazione è stata effettuata al fine di riorganizzare il Gruppo Openjobmetis accentrando nella Società Seltis HUB S.r.l. i servizi HR ad alto valore aggiunto.

In data 30 Aprile 2021 l’Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 Dicembre 2020 deliberando la destinazione dell’utile di esercizio e la distribuzione di un dividendo unitario di Euro 0,11 per ogni azione avente diritto. L’Assemblea dei Soci ha poi nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023. Inoltre, l’Assemblea dei Soci ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione concessa dall’Assemblea del 21 Aprile 2020, sino a un numero massimo di azioni tale da non eccedere il 5% del capitale sociale di Openjobmetis S.p.A..

In data 10 Maggio 2021 Openjobmetis S.p.A. ha comunicato di aver ricevuto il Rating ESG dalla società Sustainalytics, per un valore pari a 12,5 punti, corrispondente al livello “Low Risk”, in una scala da 0 (Rischio nullo) a 40 (Rischio elevatissimo). Il rating ottenuto consente ad Openjobmetis di posizionarsi tra le prime dieci società al mondo nell’ambito di competenza HR Service (fonte Sustainalytics).

In data 14 Maggio 2021 il Consiglio di Amministrazione di Openjobmetis S.p.A. ha provveduto ad individuare i beneficiari della terza tranche del Piano di LTI di Performance Shares 2019- 2021 approvato dall’Assemblea dei Soci del 17 Aprile 2019, tra cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Vittorelli, il Vice Presidente Biagio La Porta, l’Amministratore Delegato Rosario Rasizza e consiglieri e dirigenti con responsabilità strategiche, nonché il numero di diritti attribuiti a ciascun beneficiario. Per ulteriori informazioni si rimanda al relativo comunicato stampa.

In data 14 Settembre 2021 il Consiglio di Amministrazione di Openjobmetis S.p.A. – ai sensi dell’art. 18.3 dello Statuto Sociale – e l’Assemblea Straordinaria di Quanta S.p.A. hanno approvato la fusione per incorporazione di Quanta S.p.A. in Openjobmetis S.p.A. Successivamente Openjobmetis S.p.A., in data 16 Settembre, ha messo a disposizione del pubblico il verbale delle deliberazioni di detto Consiglio di Amministrazione.

In data 20 Ottobre 2021 la Società ha comunicato che è stata iscritta al registro delle imprese di Milano la variazione della Sede Legale al seguente indirizzo: Via Bernardino Telesio, n. 18 20145 Milano. In data 22 Ottobre 2021 il Consiglio di Amministrazione di Openjobmetis S.p.A. e il Consiglio di Amministrazione di Quanta Risorse Umane S.p.A. hanno deliberato di approvare il progetto di fusione per incorporazione di Quanta Risorse Umane S.p.A., Società Incorporanda, in Openjob Consulting S.r.l., Società Incorporante, ai sensi dell’art. 2501-ter del codice civile.

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

Dopo una prima metà dell’anno favorevole per la Società e per il mercato di riferimento, anche il terzo trimestre del 2021 ha consuntivato, al netto dell’operazione Quanta, risultati superiori al 2020 (+25,6%), ma anche al 2019 (+20,3%) in termini di volumi di ricavi. Parallelamente all’ espansione economica, è proseguita anche la campagna vaccinale (a fine Ottobre oltre il 75% della popolazione italiana è risultata vaccinata contro il Covid 19). Fatto salvo un andamento inaspettato della pandemia, alla luce delle dinamiche macroeconomiche, ma anche della resilienza che il Gruppo ha dimostrato nel recente passato, si può pensare ad una positiva conclusione del 2021.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO UNA NUOVA POLITICA DEI DIVIDENDI

Il Consiglio di Amministrazione di Openjobmetis S.p.A. ha deliberato di adottare, a partire dall’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, una nuova politica dei dividendi che prevede la proposta per la distribuzione tra il 25% e il 50% del risultato netto consolidato del triennio 2021-2023.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. A. Esposti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’art. 154 bis del TUF, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde allo stato delle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Disclaimer

Talune dichiarazioni contenute in questo comunicato stampa potrebbero costituire previsioni. Tali dichiarazioni riguardano rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero portare i risultati effettivi a differire, anche in modo sostanziale, da quelli anticipati. Tra tali rischi e incertezze rientrano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la capacità di gestire gli effetti dell’evoluzione della congiuntura macroeconomica, e di acquisire nuove attività e di integrarle efficacemente, la capacità di acquisire nuovi contratti, la capacità di gestire efficacemente i rapporti con i Clienti, la capacità di raggiungere e gestire la crescita, fluttuazioni valutarie, variazioni nelle condizioni locali, problemi dei sistemi informativi, rischi legati agli inventari, rischi di credito e assicurativi, cambiamenti nei regimi fiscali, così come altri fattori politici, economici e tecnologici e altri rischi e incertezze.