“Ora ti spiego!”: In Vino Recitas racconta la violenza di genere

“Ora ti spiego!”, è questo il titolo del momento teatrale che ieri, sabato 20 ottobre, è stato ospitato in piazza Galvaligi a Gazzada Schianno in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Un’installazione evocativa creata da drappi e scarpe rosse, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, ha accompagnato un incontro di teatro e di dialogo, organizzato dalla compagnia teatrale In Vino Recitas – in collaborazione con Gaja spazio creativo – portato in scena in una forma innovativa che ha coinvolto il pubblico creando momenti di riflessione e condivisione.

Attraverso un testo scritto da Anna Calò – attrice della compagnia – questi giovani attori sono riusciti a mettere in luce la normalità che ha assunto la violenza di genere nel parlato quotidiano e nelle azioni di tutti i giorni (statistiche, proverbi, titoli di giornale e tanto altro) che da una semplice battuta può evolvere e trasformarsi in violenza, psicologica e fisica.