Prenotazione della terza dose in Comune a Cocquio Trevisago

A Cocquio Trevisago è prevista la prenotazione della terza dose per la vaccinazione anti COVID-19 per Over 80.

Sabato 6 novembre la mattina dalle ore 9 alle 10 e il pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17 verrà dato il supporto per la prenotazione della terza dose del vaccino anti COVID agli over 80.

Dal Comune fanno sapere che è necessario presentarsi presso il comune di Cocquio muniti di tessera sanitaria e cellulare.