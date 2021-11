A Sesona (Vergiate) torna a risplendere il presepe luminoso di Luciano Bacchi. Decine e decine di sagome in legno dipinte con vernici speciali, che rivelano i loro colori solo di notte sotto la luce di sette speciali lampade UV. Il presepe allestito sull’intero soppalco della sua cascina (risalente al 1875) è per Luciano e sua moglie Giuseppina un simbolo di pace e serenità per ritrovare il significato del Natale. Il presepe era stato allestito anche l’anno scorso (a novembre 2020), e in molti – soprattutto bambini – sono passati per visitarlo. Quest’anno la scena della Natività dà il benvenuto a tante nuove decorazioni, che saranno presentate durante l’inaugurazione di sabato 13 novembre.

Galleria fotografica Il presepe illuminato di Sesona risplende aspettando il Natale 4 di 16

In totale, il presepe è composto da oltre 190 sagome in legno, tutte realizzate e dipinte a mano, ma ci sono anche teli dipinti per comporre la scenografia e una raffigurazione dei re Magi in cammino verso la mangiatoia. L’intero allestimento si sviluppa su una superficie di oltre 60 metri quadrati. Rispetto al presepe allestito l’anno precedente, Luciano ha sostituito le sagome in carta degli uccellini con nuove sagome in legno (ben 120). Ai margini del soppalco ha invece aggiunto 50 candele luminose realizzate con bottiglie di plastica ritagliate e dipinte. La scena è stata inoltre arricchita con tante nuove sagome colorate di pecorelle, pastori, bambini e stelle. Nel cortile si trovano anche altre due sagome raffiguranti dei pupazzi di neve, dove i bambini possono inserire il viso per una simpatica fotografia.

«Le sagome – spiega Luciano Bacchi – provengono dai fondali di vecchi mobili. Una volta ritagliate, sono ricoperte di bianco per farle risaltare e poi dipinte con particolari vernici che si illuminano al buio sotto la luce delle lampade UV. Queste vernici sono invisibili alla luce del sole, quindi per vedere cosa si sta dipingendo è necessario lavorare di notte, illuminati solo dalle lampade, oppure oscurare completamente l’area. Il lavoro è tanto, ma con questo presepe vogliamo trasmettere un forte messaggio di pace e serenità, soprattutto dopo un periodo così difficile segnato dalla pandemia. Sono felice di riuscire a riproporre questa bella tradizione».

La creazione di Luciano è già pronta, ma sarà presentata sabato 13 novembre alle 17,30 con la partecipazione dell’amministrazione comunale e del parroco di Vergiate.