Ribaltamento in A8 tra Legnano e Origgio, un ferito grave

Un grave incidente è avvenuto poco dopo le ore 22.00 di lunedì 29 novembre sulla A8, tra Legnano e Origgio, in direzione Milano.

Una vettura si è ribaltata, per cause ancora da verificare, e sono state coinvolte cinque persone; una di queste in maniera grave. La Croce Rossa di Legnano, intervenuta sul posto assieme alla Croce Rossa di Busto Arsizio e alla Sos di Uboldo, ha trasportato la persona ferita in codice rosso all’ospedale. Altri due feriti in codice giallo.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Milano.

Il tratto di autostrada è stato chiuso temporaneamente per permettere i soccorsi.