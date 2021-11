Ricette semplici da preparare ai bambini per merenda

Per chi fosse alla ricerca di ricette semplici da preparare per la merenda dei bambini questo è il posto giusto. A dire il vero l’idea di cuocere e impastare con le proprie mani uno snack salutare ci da la possibilità di avere la certezza degli ingredienti e di offrire ai nostri bambini una merenda sana.

Per esempio cercando in rete abbiamo scovato questa ricetta per dei buonissimi brownies al cioccolato, semplicissima da realizzare anche per chi non è tanto pratico di fornelli o impasti. Vediamo ora le altre idee che abbiamo raccolto per preparare merende semplici e gustose, ideali anche per colazioni diverse dalle solite.

Ciambelle e plum-cake

Per prima cosa ti suggeriamo una ricetta con cui puoi realizzare un’infinità di torte, ciambelle e soffici plum-cake, variando solo uno o due ingredienti per caratterizzarne il sapore finale. Ti serviranno solamente:

4 uova ,

, 300 grammi di farina ,

, 200 grammi di zucchero ,

, 150 grammi di latte ,

, 100 grammi di olio di semi ,

, una bustina di lievito in polvere.

Se lo desideri puoi sostituire 100 grammi di farina dei 300 necessari con cacao in polvere, farina di cocco, fecola di patate o farina di mandorle. Per guarnire la tua ciambella o il tuo plum cake, invece, puoi aggiungere all’impasto le gocce di cioccolato, le scagliette di frutta secca o anche la frutta fresca a pezzetti.

Infine potrai sostituire i 150 grammi di latte con 150 grammi di yogurt al tuo gusto preferito, succo di arancia, succo di limone e yogurt greco. L’importante è ottenere un composto cremoso e liscio, ben amalgamato

Ricorda di inserire il lievito sempre alla fine e di cominciare lavorando bene le uova e lo zucchero per ottenere una torta sofficissima. Infine ungi bene la teglia prima di versare l’impasto e cuoci a forno statico senza mai aprire lo sportello del forno. Controlla con uno stuzzicadenti la cottura e servi solo quando la torta si sarà raffreddata.

Pancake alla banana

Un’altra ricetta squisita e di facile realizzazione è quella dei pancake alla banana, l’alternativa made in USA che anziché usare troppi grassi permette di sfruttare la polpa del frutto per una consistenza gustosa e salutare.

Per preparare 10 pancakes ti serviranno:

140 grammi di polpa di banane mature,

250 grammi di farina

250 grammi di latte

20 grammi di zucchero

1 uovo

10 grammi di burro

1 pizzico di sale

La preparazione è molto semplice. TI basta sciogliere il burro a temperatura ambiente o a fiamma bassa per poi lasciarlo raffreddare perché l’importante è che sia morbido. Poi sbuccerai le banane mature schiacciando la polpa fino ad ottenere una purea. Una volta terminato non dovrai far altro che amalgamare tutti gli ingredienti mescolando con uno sbattitore finché non otterrai un composto liscio e semi-liquido. Per la cottura ti servirà una padella anti-aderente e un mestolo con il quale verserai un po’ di impasto da cuocere per due minuti su entrambi i lati. Potrai servire i pancake ancora caldi arricchiti con frutta fresca, cioccolato spalmabile o gustoso sciroppo d’acero.

I Waffle

Un procedimento molto simile è quello per preparare i Waffle. Per questa ricetta ti serviranno:

2 uova,

60 grammi di zucchero,

180 grammi di farina,

1 cucchiaino raso di lievito per dolci,

160 grammi di latte,

60 grammi di buro,

1 cucchiaino di estratto di vaniglia.

Per la preparazione devi separare i tuorli da sbattere con zucchero, vaniglia e burro fuso al quale incorporerai la farina, il lievito e gli albumi montati a neve e la vaniglia. Fai riposare la pastella mentre riscaldi la piastra e poi versala sullo stampo, cuocendo per circa 3 o 4 minuti. Servi ben caldi semplici o con ciuffetti di panna.