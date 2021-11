Arrestati gli scippatori di Orago, il sindaco: “In due contro una donna, un atto ignobile”

«Ho visto più volte la scena con le telecamere. Vigliacchi senza scrupoli». Quelle immagini sono rimaste negli occhi del sindaco di Jerago con Orago, Emilio Aliverti. Ne parla oggi, dopo che i carabinieri di Gallarate e di Albizzate – con lunghe e approfondite indagini – hanno arrestato i responsabili dello scippo avvenuto a Orago il 16 settembre.

«Il fatto mi colpì molto, non solo perché conosco personalmente la signora coinvolta, ma soprattutto per la modalità e il contesto: due uomini che se la prendono con una signora anziana, che stava tornando a casa dalla chiesa, lasciandola a terra e fuggendo in quel modo, è ignobile e vergognoso.

L’indagine ha avuto un contributo fondamentale dalle telecamere di videosorveglianza comunali: «Ci siamo immediatamente attivati con la Polizia Locale per fornire ai carabinieri tutte le immagini disponibili, consapevoli che non sarebbe stato semplice individuare incolpevoli».

«Sono grato, a nome di tutta la popolazione, all’Arma dei Carabinieri per l’esito di questa attività» conclude il sindaco, che già la primavera scorsa aveva ringraziato i militari per l’arresto di uno spacciatore in zona. «È un segnale importante, e non è l’unico: davvero il Comando di Gallarate e la caserma di Albizzate stanno svolgendo un lavoro di controllo, prevenzione e di controllo del territorio che sta dando i suoi frutti».