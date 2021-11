Si apre un weekend di sole e nebbia in pianura

“Dominio dell’alta pressione oggi e domani sull’Europa con bel tempo autunnale sui monti e in collina ma nebbie persistenti sulla pianura. Da domenica la formazione di un vortice depressionario che si isolerà sull’Iberia, porterà tempo perturbato e qualche debole pioggia fino a lunedì“: è la fotografia del Centro geofisico prealpino sui cieli della Lombardia.

Per oggi, venerdì 19 novembre “ben soleggiato su Alpi e Prealpi ma cieli grigi in pianura sotto le nebbie, solo in parziale dissoluzione nelle ore più calde della giornata. Particolarmente mite in montagna per la stagione con 0°C a 3300 m“.

Sabato “tempo simile. Soleggiato e mite per la stagione su Alpi e Prealpi con stagnazione di nebbie sulla pianura, solo in parziale dissoluzione nelle ore più calde della giornata“, mentre domenica “al mattino nebbie in pianura e ancora in parte soleggiato su Alpi e Prealpi. Via via nuvoloso. Nel pomeriggio cieli coperti anche sulle Alpi e deboli piogge sparse in serata e nella notte. Limite neve fino verso 1500 m.“

La tendenza: “Lunedì 22 Novembre: nuvoloso e deboli piogge sparse. Poca neve oltre 1500 m. martedì 23 novembre: torna soleggiato ma con probabili banchi nuvolosi o nebbie su Piemonte e Lombardia occidentale in dissoluzione al mattino“.