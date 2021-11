“Stati disuniti d’Italia”, il libro di Guietti a Cassano Magnago

Mercoledì 17 novembre sarà presentato il libro “Stati disuniti d’Italia” a Cassano Magnago, presso la Biblioteca civica, in un evento patrocinato dall’ amministrazione comunale.

“Stati disuniti d’Italia” di Mirco Guietti , edito da PortoSeguro, mette al proprio centro i campanilismi e le rivalità tra le città italiane.

E’ una raccolta di storie ed insieme un percorso attraverso il paese, che racconta in una cornice unitaria le origini ed i temi che contraddistinguono la complessità di questi rapporti, alla riscoperta della Storia d’Italia e dell’animo degli italiani. Rappresenta uno spaccato di quello che siamo stati, siamo e potremmo diventare, un’opera che nasce quasi per gioco e che coniuga la semplicità al dovuto rigore storico, con l’ambizione di diventare un libro per tutti.

L’autore, intervistato da Serena Mottura, racconterà qualcosa sulle origini del risentimento che separa tra bresciani e bergamaschi, di secchie di legno rapite dai Modenesi e “dimenticate” dai bolognesi, di un Veneto meno veneziano di quanto si creda comunemente e di una Puglia che scopriremo essere stata “serenissima”.

Mirco Guietti nasce nel 1975 a Milano, per poi trasferirsi mettendo su famiglia a Cassano Magnago, nel varesotto. Figlio di un ferrarese e di una salentina, marito e papà, lotta ostinatamente con il mondo per renderlo un luogo più sano e meno minaccioso. Stati Disuniti d’Italia – Racconti di un’Italia divisa ed unita è la sua prima pubblicazione.

Il volume è disponibile alla vendita sui marketplace di Amazon, IBS, Mondadori Feltrinelli ed è ordinabile presso qualsiasi libreria.