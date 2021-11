Storia di Nina allo Spazio Yak, per bambini di tutte le età

Torna Latitudini, la stagione 100%Teatro di Karakorum Teatro e Teatro Periferico di Cassano Valcuvia, e questa volta i protagonisti saranno i bambini e di tutte le età.

Sul palcoscenico della Piramide di piazza De Salvo sabato 6 novembre in doppia replica alle ore 18 e alle 21, la regista varesina Valentina Maselli presenta “Storia di Nina”, uno spettacolo che arriva da un’idea nata durante il primo lockdown, sviluppata e messa in scena pensando ai bambini, ma anche ai grandi che hanno bisogno di prendere una piccola pausa per riscoprire certe emozioni un po’ più complicate.

“Avete in mente quando vi sentite strani e non sapete perché? – si legge nella presentazione dello spettacolo prodotto da Compagnia Altre Tracce e interpretato da Elisa Rossetti e Massimo Zatta – C’è come un piccolo nodo nella pancia. A volte vien da piangere, altre volte ancora si è così stanchi da non aver voglia di fare proprio niente. Alcuni se ne stanno con gli occhi sbarrati nel letto, perché non riescono a dormire. Eppure non è successo un granché. Apparentemente.

Quando ci si sente così, bisogna chiudere bene le finestre, sbarrare tutto, sennò arriva. Sottile com’è, la Polvere Nera è difficilissima da mandare via. Si infila dappertutto, a volte persino tra i capelli, sotto i vestiti, e fa un po’ di malinconico solletico”.

Ecco, Nina non riesce a dormire, sente proprio quel nodo nella pancia. Ha sbagliato, Nina, si è dimenticata di chiudere tutto. La Polvere Nera, al suo risveglio, viene a farle visita. È una strana creatura che lascia il segno del suo passaggio impolverando qualunque cosa. Quando la creatura le si avvicina, le piccole cose che rendevano felice Nina sembrano non funzionare più. E Nina comincia a diventare triste.

La verità, però, è che lo strano personaggio è comparso proprio perché Nina era già triste.

All’inizio cercherà di mandarlo via con tutte le sue forze, altre volte penserà che la via più facile sia abbandonarsi al suo abbraccio. A poco a poco, però, Nina comincerà a conoscere la creatura polverosa e a capire che la Polvere Nera è lì per lei, per aiutarla a crescere e ad accettare la parte di sé più fragile e vulnerabile e ritrovare così incanto e meraviglia.

Da questa amicizia speciale Nina imparerà anche che il vero incanto può essere tale solo se condiviso.

Il costo del biglietto per i minori di 12 anni è di 6 euro, 12 euro l’intero (ridotto studenti, under 18, over 65, corsisti Karakorum e Periferico a 8€).

Per chi ha più di 12 anni sarà necessario il Green Pass.