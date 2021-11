Storie di animali, per dormire tranquilli o avventurarsi e cambiare pelle

Storie storie e ancora storie. Questa settimana ho voglia di leggere tante storie di animali.

L’angelo, l’orso e la luna

Per i più piccoli ho scelto l’angelo, l’orso e la luna. 28 storie della buonanotte, tutte illustrate con grazia e delicatezza, per dormire sonni tranquilli.

Perfette per i lettori di 6 e 7 anni.

di Brigitte Weininger ed Eve Tharlet

Nord sud edizioni – € 16,90

Storie curiose per bambini che amano gli animali

Un gatto intellettuale, una scimmietta o un cagnolino in cerca del suo padrone.

In quale animale ti vorresti trasformare? Per sapere cosa pensa, parlare la sua lingua e vedere il mondo i suoi occhi.

In Storie curiose per bambini che amano gli animali puoi trovare l’animale che fa per te.

Dai 9 anni, solo per amanti degli animali!