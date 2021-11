Trading online: aumentano le truffe, ecco come investire evitando rischi

Il settore del trading online attraversa da tempo una fase di costante crescita: nonostante la forte concorrenza, infatti, i dati rilasciati dai vari intermediari evidenziano periodicamente un incremento di utenti attivi. Tuttavia, come spesso accade in contesti fortemente espansivi, la professionalità di società di alto profilo è macchiata da soggetti che operano al di fuori della legalità, tanto è vero che anche le truffe, ai danni dei piccoli risparmiatori, sono in deciso aumento. È di questi giorni, ad esempio, la notizia rilanciata da più organi di stampa riguardante il raggiro subito da un ex manager di una nota banca Italiana, che non solo ha visto svanire il proprio capitale -si parla di importi molto elevati- depositato presso un falso intermediario, ma ha anche subito un furto di identità: espediente utilizzato per perpetrare la condotta ai danni di altri investitori.

È fondamentale quindi che un investitore, in procinto di iniziare ad operare sui mercati finanziari, si documenti servendosi di tutte quelle risorse che oggi sono liberamente fruibili sul web. Ne costituiscono un esempio i portali specializzati come TradingOnline.top, sito sul trading che mette a disposizione degli utenti contenuti e approfondimenti completi sempre aggiornati.

I requisiti di un intermediario finanziario affidabile

Il primo requisito che un broker online deve necessariamente soddisfare, perché un investitore possa sottoscriverne i servizi, è la dotazione di una licenza rilasciata dall’Organo di Vigilanza preposto, che ne certifichi l’autorizzazione ad operare in una specifica area geografica. Per verificare l’esistenza di tale attestazione è sufficiente consultare il sito ufficiale della Commissione di riferimento e verificare l’iscrizione su un apposito registro -in Italia la licenza è rilasciata dalla Consob-.

Vi sono poi una serie di garanzie previste dalla normativa che l’intermediario deve assicurare alla propria utenza -in particolare per i risparmiatori retail-: separazione della liquidità sui depositi dalle altre attività della società –segregazione dei conti-, tutela degli importi versati fino ad una certa soglia e protezione del saldo zero.

Pratiche scorrette di alcuni broker online

Naturalmente, per valutare il corretto comportamento di un broker, vi sono altri fattori da tener presente, che esulano dalla sfera giuridica e riguardano l’atteggiamento della controparte. Spesso le società scam pretendono che l’investitore sottoscriva subito un conto in real mode -senza dare la possibilità di esercitarsi in DEMO- e che lo stesso sia alimentato con un primo versamento.

Così facendo l’intermediario fasullo entra possesso della liquidità o non autorizzando i bonifici in uscita o spingendo il risparmiatore a negoziare, poiché, in caso di operatività market maker, l’azzeramento del conto trading corrisponde al netto ricavo della controparte. Difatti, non è raro oggi essere contattati da fantomatici customer service -solitamente molto insistenti- che invitano gli ignari investitori ad iniziare ad operare in borsa.

L’importanza della formazione per i migliori broker online

I broker online che erogano i propri servizi con la deontologia richiesta dalla circostanza, invece, credono molto nell’aspetto formativo. Innanzitutto mettono sempre a disposizione dei propri clienti una piattaforma dimostrativa per far acquisire loro un po’ di esperienza, senza considerare che l’utilizzo di tale versione non ha limiti temporali salvo rare eccezioni, e, in caso di azzeramento del saldo, lo stesso può essere ripristinato.

Inoltre i siti istituzionali dei vari intermediari, sempre più spesso, presentano intere sezioni didattiche che gli utenti possono consultare liberamente: alle tradizionali guide in formato digitale, si affiancano video corsi, coaching con professionisti del settore e tanti altri strumenti che hanno lo scopo di accompagnare i risparmiatori nel personale percorso di crescita, in quanto un rapporto che si protrae nel tempo rappresenta una risorsa soprattutto per il broker.