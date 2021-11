Tutta Gorla in festa, torna la Gorlonga

Un anno di sosta, ma finalmente la Gorlonga, la marcia non competitiva di Gorla Minore sta per tornare.

Domenica 21 novembre i partecipanti potranno scegliere un percorso di 6,13 e 20 Km e attraversare il paese in una giornata di sport e divertimento.

«Far ripartire l’iniziativa non è stato facile – racconta Sergio Ferioli, uno degli oltre cento volontari che hanno organizzato l’evento – c’è un protocollo anti-Covid impegnativo da rispettare, ma con dedizione abbiamo lavorato tutti insieme per renderlo possibile».

Alcune differenze con il passato ci saranno però: «Non sarà possibile intrattenersi nei punti ristoro e chiacchierare a lungo, come si era sempre soliti fare. Nelle zone di sosta si potrà ritirare il proprio the caldo e si dovrà proseguire, senza creare assembramenti. E si potrà entrare in palestra solo nel breve tempo delle iscrizioni» hano comunicato a tutti gli organizzatori, ma questo dettaglio non sembra stia minando l’entusiasmo di chi si è iscritto.

La classifica dei gruppi più numerosi nel 2019

«Uno dei premi più ambiti è quella per il gruppo più numeroso e l’adrenalina inizia a salire – racconta con entusiasmo Ferioli – Sarà la squadra sportiva JuGreen a primeggiare per numero di iscritti? L’allevamento Casa Gino o la Barberia Bocchi, vincitrici del premio negli ultimi anni in cui la competizione è stata disputata? Oppure i ragazzi delle elementari del Piedibus? Siamo curiosi anche noi di conoscere il nome del vincitore, ma soprattutto di vedere Gorla piena di gente che si diverte nella nostra Gorlonga».